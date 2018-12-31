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Выборы в Бангладеш: официально объявили победу правящей партии

Сегодня, 09:44
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Шейх Хасина

В Бангладеш на парламентских выборах победила правящая партия Авами лиг во главе с премьер-министром страны Шейх Хасина.

Об этом сообщает AFP.

Для премьер-министра страны это стало четвертым сроком на данном посту.

Отмечается, что правящая партия и ее союзники получили 288 мест в парламенте на 300 мест, а оппозиция, в свою очередь, получила только шесть мест.

В день выборов в Бангладеш в столкновениях сторонников оппозиции с силовиками погибли не менее 17 человек. Правящая партия отвергает обвинения в этих убийствах, настаивая, что ее представители также получили ранения в столкновениях.

Ранее лидер оппозиции Камаль Хосейн обратился в Избирательную комиссию с просьбой провести новые выборы под наблюдением нейтральной администрации "как можно скорее", поскольку результаты воскресных выборов, по его мнению, были сфальсифицированы.

Теги:   Выборы Бангладеш

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