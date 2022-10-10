Действующий президент Австрии одерживает победу на выборах в первом туре 10 октября, 05:41 Александер Ван дер Беллен (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выиграл выборы в первом туре. Он набрал более половины голосов и остается на второй срок.

Об этом сообщает Reuters.



После подсчета 95% голосов, поданных на избирательных участках, прогноз соцопросника SORA для ORF показал, что Ван дер Беллен получил 56,1% с погрешностью в 1,1%. Его ближайшим соперником был Вальтер Розенкранц, набравший 17,9%.

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78-летний бывший лидер Зеленых получил широкую популярность благодаря демонстрации спокойствия во время национального кризиса, включая крах правительства в 2019 году и отставку канцлера Себастьяна Курца из-за обвинений в коррупции, которые Курц отрицает.

Президент Австрии играет в основном церемониальную роль, но также имеет широкие полномочия. Президент является главнокомандующим армией и может уволить все правительство или канцлера.