На промежуточных парламентских выборах в Аргентине победила партия президента Милея

В Аргентине в воскресенье, 26 октября, состоялись промежуточные парламентские выборы. Больше всего голосов набрала партия La Libertad Avanza аргентинского президента Хавьера Милея.

Результаты выборов опубликованы на сайте Национального избирательного управления Аргентины.

По состоянию на утро понедельника, 27 октября, обработано 99,22% избирательных бюллетеней.

Во время промежуточных выборов аргентинцы избирали половину состава нижней Палаты депутатов (127 мест) и треть Сената (24 места).

Голоса в Палате депутатов распределились так:

Правая консервативная политсила Хавьера Милея La Libertad Avanza ( Свобода наступает) — 40,78%, 64 места;

Свобода наступает) — 40,78%, 64 места; Левоцентристская партия Fuerza Patria ( Сила Родины) — 31,64%, 44 места;

Сила Родины) — 31,64%, 44 места; Provincias Unidas ( Объединенные провинции) — 7%, 8 мест;

Объединенные провинции) — 7%, 8 мест; FIT-U — 3,91%, 3 места;

другие политические силы — 15,72%, 8 мест.

В то же время в Сенате ситуация следующая:

La Libertad Avanza — 42,26%, 13 сенаторов;

Fuerza Patria — 28,39%, 7 сенаторов;

Другие партии — 23,7%, 4 сенатора.

Reuters пишет, что избиратели предоставили Хавьеру Милею мандат «на продолжение радикальной реформы экономики», несмотря на распространенное недовольство его жесткими мерами экономии.

Агентство отмечает, что результаты промежуточных парламентских выборов стали облегчением для аргентинского президента, чьи рейтинги в последние недели снизились.

Они также, вероятно, порадуют президента США Дональда Трампа, администрация которого подверглась критике после предоставления Аргентине значительной финансовой помощи.

Аналитики считают, что результаты выборов могут свидетельствовать об опасениях возобновления экономической нестабильности, если страна откажется от жесткой политики экономии Милея. Реформа президента привела к сокращению субсидий, на которые долго полагались аргентинцы, но она позволила значительно замедлить инфляцию.

«Аргентинцы показали, что не хотят возвращаться к модели, которая потерпела неудачу», — заявил Милей, выступая перед сторонниками после объявления результатов.

Как отмечает Reuters, иностранные инвесторы были поражены способностью правительства снизить месячную инфляцию с 12,8% до 2,1%, одновременно достигнув профицита бюджета и приняв радикальные меры по дерегуляции.

14 октября Трамп заявил, что США не будут финансово поддерживать Аргентину, если Милей проиграет на промежуточных парламентских выборах.

«Я поддерживаю этого человека, потому что его философия правильная, и он может победить. Возможно, он не победит, но я думаю, что он победит. И если он победит, мы останемся с ним. А если он не победит, мы уйдем», — сказал президент США.