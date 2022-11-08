На кону — помощь Украине? Сегодня в США пройдут промежуточные выборы, от которых зависит поддержка курса Байдена в Конгрессе США 8 ноября, 07:13 Участок для досрочного голосования в городе Колумбус, штат Огайо, 5 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Gaelen Morse)

Во вторник, 8 ноября, в США состоятся промежуточные выборы, от исхода которых может существенно зависеть баланс сил в обеих палатах Конгресса США, а с ним и американская поддержка Украины.

Избирателям Соединенных Штатов предстоит полностью переизбрать Палату представителей и около трети членов Сената США. Такие выборы называют промежуточными (midterm elections), поскольку они проводятся в середине срока действующего президента (два года спустя после его избрания).

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Хотя явка на промежуточных выборах обычно ниже, чем на выборах президента, они имеют существенное влияние на политический ландшафт в США. 8 ноября 2022 года американским избирателям предстоит выбрать:

435 членов Палаты представителей США ( полное обновление состава, что происходит каждые два года — одновременно с президентскими выборами и на промежуточных);

полное обновление состава, что происходит каждые два года — одновременно с президентскими выборами и на промежуточных); 35 новых членов Сената США, состоящего из 100 сенаторов ( стандартное обновление 34 мест плюс избрание замены уходящему в отставку сенатору Джеймсу Инхоуфу из Оклахомы) — в целом сенаторов переизбирают « порциями» раз в шесть лет, каждый штат представляют два сенатора;

стандартное обновление 34 мест плюс избрание замены уходящему в отставку сенатору Джеймсу Инхоуфу из Оклахомы) — в целом сенаторов переизбирают порциями» раз в шесть лет, каждый штат представляют два сенатора; 36 губернаторов штатов и 3 губернаторов территорий США;

многочисленных мэров городов и местных чиновников.

Последние два года после своего избрания Джо Байден имел существенную поддержку Конгресса США: в Палате представителей большинство было за демократами, а в Сенате, где голоса распределились ровно 50/50, в случае спорных голосований последнее слово принадлежало соратнице Байдена, вице-президенту Камале Харрис.

Теперь же промежуточные выборы могут ослабить поддержку президентского курса в Конгрессе, поскольку исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.



После Второй мировой войны во время первого срока каждого из президентов его партия теряла в среднем 29 мест в Палате представителей по итогам промежуточного голосования. Исключением было разве что президентство Джорджа Буша-младшего, когда после терактов 11 сентября республиканцы получили в 2002 году дополнительных восемь мест в Палате представителей на промежуточных выборах во время его первого срока.

Республиканская партия возлагает надежды на то, что привычная схема «фаворитизма» оппозиции на промежуточных выборах сохранится и в этом году. В своей предвыборной повестке республиканцы сосредоточили усилия на безопасности границ США, борьбе с преступностью и инфляцией. Последний пункт часть представителей Республиканской партии США использовали в своей риторике как повод для обещаний о более пристальном контроле за выделением помощи Украине — якобы во избежание растрат бюджета США.

Так, 4 ноября конгрессвумен-республиканка из Джорджии Марджори Тэйлор Грин (которую BBC называет «трамписткой и последовательницей культа QAnon») заявила, что в случае доминирования республиканцев в Конгрессе Украина ни получит «ни гроша». Подавляющая часть республиканцев были более умеренны в своих заявлениях, однако Кевин Маккарти, нынешний лидер республиканского меньшинства в Палате представителей заявил, что в случае смены баланса в сторону его партии никаких «чеков без указания суммы» по просьбе администрации Байдена в поддержку Украины Конгресс США выписывать больше не будет. Маккарти полагает, что экономический кризис и ряд других вопросов для США должны быть бОльшими приоритетами. «Есть другие вещи, которые [администрация Байдена] не делает в нашей стране. Она не занимается границей, и люди будут это учитывать. Украина важна, но в то же время она — не единственное, чем они занимаются», — заявил Кевин Маккарти, который в случае благоприятного для Республиканской партии исхода выборов может стать спикером Палаты представителей вместо демократки Нэнси Пелоси. Впрочем, не все его однопартийцы такого мнения. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл несколько недель назад призвал Джо Байдена наоборот увеличить помощь Украине, включая поставки «дополнительных средств противовоздушной обороны, огня на большие расстояния, а также гуманитарную и экономическую поддержку».

Однако для администрации Байдена исход выборов в любом случае будет знаковым. «Если республиканцы действительно выиграют [большинство в] Палате представителей или Сенате — или и то, и другое — у них будут все возможности, чтобы заблокировать большую часть законодательной повестки Байдена и попытаться превратить президента в „хромую утку“», — пишет The Guardian.

Однао, напоминает издание, в нынешней кампании есть и несколько непредсказуемых «переменных», которые могут вызвать особые опасения демократического электората и стимулировать бОльшую явку демократов им на пользу. Среди таких «переменных» The Gurardian называет «призрак» Дональда Трампа и опасения о его возвращении в Белый дом, ряд экстремистских кандидатов-республиканцев, а также тема абортов. В июне 2022 года, за несколько месяцев до выборов, Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, передав вопрос прерывания беременности на уровень законодательства каждого из штатов. В итоге значительная часть штатов, где доминируют республиканцы, ввела запреты или ограничения на аборты — тогда как демократы обещают отстаивать право женщин на аборты.