В Чехии проходит второй тур президентских выборов. Сайты атаковали российские хакеры 28 января, 10:32 Петр Павел и Андрей Бабиш (Фото:REUTERS/David W Cerny)

В Чехии проходит второй тур президентских выборов 27 и 28 января. За должность борются отставной топ-генерал НАТО Петр Павел и экс-премьер-министр Андрей Бабиш.

Об этом пишет BBC.

Второй срок действующего президента Милоша Земана, занимавшего должность десять лет, истекает в марте. Борьбу его потенциальных преемников подается как соревнование между популистской олигархией и либеральной демократией. 61-летний Павел как представитель второй имеет значительное преимущество над Бабишем, сообщает BBC.

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Петр Павел / Фото: REUTERS/David W Cerny

Голосование на избирательных участках для чехов началось в 14 часов в пятницу и завершится в 14 в субботу. Первые результаты должны объявить через несколько часов.

Как пишет Czech Radio, некоторые чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057 (16). В частности, интернет-страницы Павела и сайт Министерства иностранных дел Чехии. Компания по вопросам безопасности Check Point предупредила, что атаки могут продолжаться в выходные и будут направлены на сайты, публикующие результаты выборов. Такое было и во время первого тура.

На этой неделе генерал опроверг слухи о собственной смерти, которые распространялись по электронной почте, а на его сайте появилось сообщение о смерти от сердечной недостаточности. По его словам, за это дело уже взялась полиция. Бабиш тоже осудил дезинформацию. Также он заявил, что отменит все запланированные встречи с избирателями после получения анонимной угрозы убийством.



Андрей Бабиш / Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В первом туре выборов за пост президента боролись семь кандидатов. Между Павелом и Бабишем был минимальный отрыв — 35,39% против 35% в пользу первого. Должность президента в Чехии нельзя назвать сугубо церемониальной, она играет довольно влиятельную роль.

Петр Павел выступает за сохранение крепкого членства страны в ЕС и НАТО и решительно выступает за дальнейшую военную помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне. В то же время Андрей Бабиш опасается, что война в Украине может распространиться на Центральную Европу и говорил, что предложит свою кандидатуру для посредничества в мирных переговорах между Украиной и РФ.