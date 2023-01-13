В Чехии проходят выборы президента, сайты кандидатов атаковали российские хакеры 13 января, 14:05 Последние дебаты кандидатов в президенты Чехии перед началом голосования на прямых выборах (Фото:David W Cerny/Reuters)

В пятницу, 13 января, в Чехии начнутся выборы президента. Предвыборные сайты ряда кандидатов подверглись мощной хакерской атаке, за которой стоит российская группировка.

Как сообщает Радио Прага, в выборах президента принимают участие восемь кандидатов.

Сайты кандидатов Петра Павла и Томаша Зимы перестали работать, пользователи не могли ознакомиться с их содержанием.

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Пресс-секретарь Петра Павла Эва Громадкова заявила, что атака, по словам оператора, была проведена с разных IP-адресов по всей Европе. По ее словам, по данным Национального центра кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), за атакой стоит российская группировка NoName057.

Зима заявил, что не может из-за DDoS-атаки разместить на своем веб-сайте ссылку на отчет о финансировании своей предвыборной кампании, как того требует закон.

Первый тур выборов в Чехии будет проходить 13 и 14 января. Избиратели смогут отдать свои голоса 13 января с 14:00 до 22:00 и 14 января с 08:00 до 14:00 по местному времени.

Если ни одному из кандидатов не удастся получить более 50% голосов, то через две недели состоится второй тур выборов.

Победитель на прямых выборах в Чехии сменит нынешнего президента страны Милоша Земана.

Земан имел репутацию одного из самых дружественно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма. Однако после нового вторжения России в Украину Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля.

В июне президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее, холодным душем, и оно является одним из них.