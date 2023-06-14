Головная боль Америки. Как влияет суд над Трампом на количество его сторонников и есть ли у него шансы снова стать президентом США 14 июня, 11:35 NV Премиум Поклонники Трампа собрались перед зданием Trump Tower в Нью-Йорке накануне его появления в суде Майами, 13 июня 2023 года (Фото:Mike Segar / REUTERS)

Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов, однако это не охлаждает пыл его преданных сторонников. NV вместе с экспертами анализирует, почему так происходит и какие шансы на выборах имеет обвиняемый.

Во вторник, 13 июня, Дональд Трамп предстал перед судом в городе Майами, где ему зачитали обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами национальной безопасности. Накануне политику и его помощнику Уолту Наути предъявили обвинения по 37 пунктам, включая заговор с целью воспрепятствовать правосудию.

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Как заявил федеральный прокурор, после окончания президентской каденции Трампа в 2021 году тот незаконно хранил в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде десятки секретных документов и по меньшей мере дважды показывал их другим людям. Во время обыска, который ФБР провело в этой резиденции в августе 2022-го, были изъяты бумаги с информацией о ядерных программах и потенциальной уязвимости к нападению США и союзников, а также о планах возможного ответа. Их разглашение может представлять угрозу для национальной безопасности страны, подчеркивают обвинители.

Сам бывший президент полностью отвергает обвинения против себя и заявляет, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, даже если к тому времени будет осужден судом. Вторя экс-президенту, его сторонники, которые 13 июня собрались у здания суда под присмотром усиленной охраны, называют дело безосновательным политически мотивированным преследованием.

«Трампизм — это, прежде всего, культ личности, — объясняет позицию трампистов Моника Макдермотт, профессор кафедры политологии в частном Фордемском университете в Нью Йорке. — Именно поэтому сторонники Трампа считают любые обвинения или расследования против него подозрительными и всегда будут отвергать их результаты как сугубо политически мотивированные».