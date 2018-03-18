Выборы президента России: онлайн-трансляция

Настоящих конкурентов на президентских выборах у Путина нет

18 марта в России проходят выборы президента. Хотя всего в списке восемь кандидатов, ни у кого нет сомнений в том, что нынешний президент Владимир Путин их выиграет. Чтобы выборы были признаны действительными на участки должно прийти не менее 50% избирателей, а для победы в первом туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов (более 50%).

НВ проводит онлайн-трансляцию выборов президента РФ.

Как проходят выборы президента России

10:19 Всего открыто около 97 тысяч избирательных участков: 46 тысяч городских участков, 48 тысяч сельских, 2,3 тысячи временных, 401 – зарубежных, 42 – на ж/д вокзалах, 30 – в аэропортах. В списках избирателей – 107 млн 230 тысяч человек, отчитались в российском ЦИКе.

Всего открыто около 97 тысяч избирательных участков: 46 городских участков, 48 тысяч сельских, 2,3 тысяч временных, 401 – зарубежных, 42 – на ж/д вокзалах, 30 – в аэропортах. В списках избирателей – 107 млн 230 тысяч человек. — ЦИК России (@CIKRussia) 18 марта 2018 г.

10:12 В Одессе в день выборов президента России в полицию сообщили о минировании ул. Гагаринское плато, где находится российское консульство.

#Одеса: Поліція перевіряє інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване консульство РФ. Анонімне повідомлення надійшло на 102.

На місці працюють наряди поліції, вибухотехніки та кінологи #новини #МВС pic.twitter.com/LNRQ0dVHav — МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

10:04 Фото выборов президента России на одном из участков в Грозном. Среди тех, кто стоит в очереди за бюллетенями, нет ни одного человека, голосующего по месту прописки.

Слева - по месту нахождения.

Справа - по прописке. pic.twitter.com/UrsiUGS90n — Наблюдатели Чечни (@Grozny_2018) 18 марта 2018 г.

9:56 Проголосовали несколько "конкурентов" Путина: Павел Грудинин, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский.

Павел Грудинин голосует на избирательном участке в совхозе имени Ленина, который он возглавляет / Фото: EPA

9:49 Под посольством России в Киеве проходит совместная акция Национального корпуса, Правого Сектора и ВО Свобода.

9:38 В МВД Украины сообщили, что ограничили доступ в дипломатические представительства Российской Федерации, на территории которых расположены избирательные участки для проведения президентских выборов российского президента.

#Київ:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів pic.twitter.com/8BqWkPomjd — МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

В диппредставительства пропускают только лиц с дипломатическим статусом.

9:19 Тем временем появилась информация о нарушениях на выборах. В Южно-Сахалинске заметели бюллетени в урнах, которые лежали там еще до того, как на избирательный участок зашел первый человек. В ЦИК России заявили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке - до его открытия.

9:13 Путин проголосовал за себя в 9:30 утра по московскому времени (8:30 по Киеву) в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы.

Фото: EPA

9:06 К 9:00 по Киеву голосование на выборах президента России уже состоялось на Камчатке (явка - 54,09%), в Магаданской области (явка - 54,69%), в Хабаровском Крае (явка - 51,98%) и на Чукотке (явка - 82,25%). Первые избирательные участки в дальневосточных Камчатском и Чукотском округах России открылись еще вечером 17 марта по киевскому времени.