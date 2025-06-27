Туск считает, что пересчет голосов в Польше не изменит результатов выборов президента

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он не верит в то, что пересчет голосов изменит результат выборов президента Польши — то есть отмену победы Кароля Навроцкого.

Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает агентство Bloomberg.

Туск также повторил свой призыв к пересчету голосов на некоторых избирательных участках, где были выявлены нарушения.

Реклама

«Маловероятно, что масштаб нарушений изменит результат выборов. Но мы должны проверить все нарушения, чтобы убедиться, что они не повлияли на окончательный результат», — подчеркнул он.

Bloomberg добавляет, что результат выборов в Польше стал серьезным ударом для Туска и его коалиции, которая «долго надеялась получить союзника в президентском дворце».

«Попытки премьера [Польши] восстановить верховенство права и отменить годы популистского правления, раскалывавшего общество, были заблокированы [бывшим] президентом Анджеем Дудой», — сказано в публикации.

18 июня в польском городе Бельско-Бяла во время проверки бюллетеней двух окружных избирательных комиссий обнаружили нарушения в подсчетах результатов президентских выборов.

17 июня руководительница избирательной кампании кандидата в президенты Польши Рафала Тшасковского Виола Папроцкая сообщила, что он подал протест в Верховный суд, заявив о возможных нарушениях во время голосования.

6 июня бывший президент Польши Лех Валенса призвал к пересчету голосов или повторному проведению второго тура президентских выборов.

В свою очередь Polsat News писал, что в результатах голосования заметили странные инциденты. В частности, по данным избирательной комиссии № 95 в Кракове, в первом туре лидировал Рафал Тшасковский с 550 голосами. Кароль Навроцкий тогда занял лишь третье место с 218 голосами. Однако уже после второго тура Навроцкий получил 1132 голоса, тогда как у Тшасковского их было 540.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов, в котором поляки выбирали между Рафалом Тшасковским — кандидатом от партии премьера Дональда Туска Гражданская коалиция и поддержанным партией Право и справедливость Каролем Навроцким.