Макрон и Ле Пен — среди фаворитов. Во Франции сегодня проходит первый тур президентских выборов 10 апреля, 08:41 Цей матеріал також доступний українською Скорее всего, выборы состоятся в два тура (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Сегодня, 10 апреля, граждане Франции примут участие в первом туре президентских выборов.

Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны:

Натали Арто от партии « Рабочая борьба»,

Рабочая борьба», лидер правой партии « Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян,

Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, кандидат французских « зеленых» Янник Жадо,

зеленых» Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго,

депутат Жан Лассаль от партии « Сопротивление»,

Сопротивление», лидер ультраправой партии « Национальное объединение» Марин Ле Пен,

Национальное объединение» Марин Ле Пен, нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, представляющий партию « Вперед, Республика!»,

Вперед, Республика!», лидер крайне левой партии « Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон,

Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, кандидат правоцентристских « Республиканцев» Валери Пекресс,

Республиканцев» Валери Пекресс, кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу,

коммунист Фабьен Руссель

кандидат крайне правых Эрик Земмур.

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Среди кандидатов — четыре женщины. Самому молодому кандидату — 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки — 70 лет (Меланшон).

Борьбу в президентской гонке этого года ведут как «новички», например, Земмур и Идальго, так и «опытные» кандидаты, в частности Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.

При этом, практически все социологические исследования прогнозировали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит им выйти во второй тур. Так, один из недавних опросов Opinion Way показал, что нынешний президент страны получит 26% голосов, Ле Пен — 22%, на третьей строчке расположится Меланшон с 16%, Земмур и Пекресс получат по 9% голосов.



Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.



Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (09:00 по Киеву), но завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 по Киеву), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут принимать желающих проголосовать до 20:00 (21:00 по Киеву), сообщает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в 12:00 (13:00 по Киеву) будут опубликованы первые данные о явке избирателей. Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (21:00 по Киеву).

Если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил (в 1965 году) ни одни президентские выборы во Франции не прошли в один тур, всегда требовался второй.



В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.



Второй тур, как ожидается, состоится через две недели — 24 апреля.



Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, поэтому выборы скорее всего пройдут в два тура.

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