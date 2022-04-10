Макрон и Ле Пен — среди фаворитов. Во Франции сегодня проходит первый тур президентских выборов

10 апреля, 08:41
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Скорее всего, выборы состоятся в два тура (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Скорее всего, выборы состоятся в два тура (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Сегодня, 10 апреля, граждане Франции примут участие в первом туре президентских выборов.

Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны:

  • Натали Арто от партии «Рабочая борьба»,
  • лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян,
  • кандидат французских «зеленых» Янник Жадо,
  • мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго,
  • депутат Жан Лассаль от партии «Сопротивление»,
  • лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен,
  • нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, представляющий партию «Вперед, Республика!»,
  • лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон,
  • кандидат правоцентристских «Республиканцев» Валери Пекресс,
  • кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу,
  • коммунист Фабьен Руссель
  • кандидат крайне правых Эрик Земмур.
Видео дня

Среди кандидатов — четыре женщины. Самому молодому кандидату — 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки — 70 лет (Меланшон).

Борьбу в президентской гонке этого года ведут как «новички», например, Земмур и Идальго, так и «опытные» кандидаты, в частности Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.

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При этом, практически все социологические исследования прогнозировали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит им выйти во второй тур. Так, один из недавних опросов Opinion Way показал, что нынешний президент страны получит 26% голосов, Ле Пен — 22%, на третьей строчке расположится Меланшон с 16%, Земмур и Пекресс получат по 9% голосов.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (09:00 по Киеву), но завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 по Киеву), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут принимать желающих проголосовать до 20:00 (21:00 по Киеву), сообщает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в 12:00 (13:00 по Киеву) будут опубликованы первые данные о явке избирателей. Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (21:00 по Киеву).

Если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил (в 1965 году) ни одни президентские выборы во Франции не прошли в один тур, всегда требовался второй.

В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

Второй тур, как ожидается, состоится через две недели — 24 апреля.

Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, поэтому выборы скорее всего пройдут в два тура.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Франция Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Выборы президента

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