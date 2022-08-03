В Великобритании отложили голосование за нового премьер-министра из-за угрозы хакерских атак

3 августа, 10:56
Лиз Трасс и Риши Сунак будут бороться за кресло нового премьера Британии (Фото:The Conservative Party/Flickr)

Лиз Трасс и Риши Сунак будут бороться за кресло нового премьера Британии (Фото:The Conservative Party/Flickr)

В Великобритании отложили более чем на неделю голосовании за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны из-за угрозы хакерских атак.

Как сообщает The Telegraph, голосование было отложено из-за предупреждения Британского центра правительственной связи (GCHQ).

Из-за этого Консервативная партия была вынуждена отказаться от планов позволить членам партии изменить свой голос за следующего лидера позже в ходе голосования.

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Внезапное изменение означает, что почтовые бюллетени еще не выданы примерно 160 000 членам политической силы, которые будут выбирать преемника Бориса Джонсона. Бюллетени должны были быть разосланы 1 августа, но теперь членов партии предупредили, что они могут быть получены до 11 августа.

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По данным издания, спецслужбы высказали опасения, что злоумышленники могут изменить голоса десятков членов партии, что приведет к хаосу в демократическом процессе.

При этом конкретной угрозы со стороны другого государства речи не шло, а рекомендации носили более общий характер и касались процесса голосования и его уязвимостей.

Согласно первоначальному плану, члены Консервативной партии должны были получить почтовый бюллетень с определенным кодом. Затем они могли проголосовать по почте или — впервые в лидерской гонке Британии — онлайн.

Первоначальный процесс, которым предполагалось возможность изменить свой голос, оставлял открытой возможность того, что киберхакеры могли изменить большое количество голосов в режиме онлайн ближе к концу голосования.

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Согласно новой системе, уникальный код каждого участника будет деактивирован после того, как он проголосует, а это означает, что изменить его решение позже в ходе гонки будет невозможно.

20 июля Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал голосования за следующего лидера Консервативной партии, которое проходило в несколько раундов среди депутатов-тори. Теперь за победителя будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Консервативная партия Лиз Трасс

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