В Консервативной партии назвали дату, когда определят преемника Бориса Джонсона 11 июля, 23:02 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Имя нового премьер-министра Великобритании, преемника Бориса Джонсона, могут объявить 5 сентября. Об этом заявил председатель «комитета 1922 года» в Консервативной партии сэр Грэм Брэди в понедельник, 11 июля, сообщает The Guardian.

Конкурс на пост лидера партии начнется 12 июля. Для включения в бюллетени каждому кандидату нужно 20 сторонников в парламенте.

Для участия в следующем туре за кандидата должны проголосовать 30 депутатов (около 10% депутатов-консерваторов). После того как количество кандидатов сократится до двух, за победителя будут голосовать около 100 тысяч членов Консервативной партии.

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Брэди выразил надежду, что имя нового британского премьера назовут 5 сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

Как пишет Sky News, в 2019 году для выхода в первый тур депутату нужна была поддержка всего восьми коллег-консерваторов. За счет изменения правил избирательный процесс планируют сделать короче. Для определения двух последних кандидатов в 2019-м понадобилось шесть туров голосования.

Как пишет The Guardian, среди тех, кто претендует на пост премьера Великобритании, — глава МИД Лиз Трасс, новый канцлер казначейства Надим Захави, его предшественник Риши Сунак, бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-министр здравоохранения Джереми Хант, экс-министр обороны Пенни Мордо и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.



Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.



Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

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