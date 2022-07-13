Выборы преемника Бориса Джонсона: два кандидата выбыли из гонки

13 июля, 19:18
В Великобритании продолжается гонка за пост лидера Консервативной партии, который станет новым премьером после Бориса Джонсона (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В Великобритании продолжается гонка за пост лидера Консервативной партии, который станет новым премьером после Бориса Джонсона (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Шесть из восьми кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании прошли во второй тур.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу «комитета 1922 года» внутри политсилы сэра Грэма Брэди.

Из гонки за кресло преемника Бориса Джонсона выбыли новый канцлер казначейства Надим Захави и бывший министр здравоохранения Джереми Хант. Для прохождения в следующий тур кандидат должен был получить не менее 30 голосов депутатов.

Видео дня

Результаты первого тура:

  • экс-канцлер казначейства Риши Сунак — 88;
  • экс-министр обороны, министр торговой политики Пенни Мордонт — 67;
  • глава МИД Лиз Трасс — 50;
  • бывшая министр по вопросам местного самоуправления и общин Кеми Баденох — 40;
  • депутат Том Тугендхат — 37;
  • генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман — 32;
  • Надим Захави — 25;
  • Джереми Хант — 18.

Следующий тур состоится в четверг, 14 июля.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Правительство Великобритании

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