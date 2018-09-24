"Вы пожалеете о том, что сделали": Иран грозит США и Израилю местью за теракт на военном параде

Иран пригрозил отомстить США и Израилю за теракт на военном параде

Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами обвинил США и Израиль в причастности к теракту на военном параде, пригрозив "разрушительным" ответом Тегерана.

Об этом он сказал, выступая с речью на похоронах жертв атаки, сообщает Reuters.

"Вы уже видели нашу месть... Вы увидите, что наш ответ будет сокрушительным и разрушительным, и вы пожалеете о том, что сделали", - заявил Салами.

Тысячи людей вышли на улицы города Ахваза на юго-западе Ирана, чтобы проститься с жертвами теракта, в результате которого погибли 25 человек.

Многие выкрикивали: "Смерть Израилю и Америке".

Напомним, 22 сентября неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.

Позже сообщалось, что Исламское государство взяло на себя ответственность за организацию теракта, но власти Ирана опровергают эту информацию.

Президент страны Хасан Рухани заявил, что к атаке причастны США и поддерживаемые ими страны Персидского залива.