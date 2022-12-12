«Почти тупиковая ситуация». Военно-воздушные силы США хотят передать беспилотники Reaper Украине, но Пентагон сомневается — Politico 12 декабря, 18:29 MQ-9 Reaper (Фото:Lt. Col. Leslie Pratt via Wikipedia)

Военно-воздушные силы США хотят передать Украине беспилотники Reaper, однако в Пентагоне еще идут дискуссии на этот счет, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

В материале говорится, что такое предложение от ВВС поступило через месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако Пентагон все еще сомневается, стоит ли передавать эти беспилотники Украине.

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Опасения в Пентагоне вызваны передачей секретных технологий и тем, что некоторые из них почти наверняка будут сбиты. Собеседники издания говорят, что «ситуация почти тупиковая».

По словам одного из источников, такая позиция разочаровала украинскую сторон. Также он сказал, что Киев обещает партнерам использовать беспилотники для нанесения ударов только по российским позициям на территории Украины, а также пообещал поделиться информацией о целях с США перед нанесением ударов.

Руководители General Atomics — производители Reaper — в течение нескольких месяцев контактировали с украинскими официальными лицами, пытаясь достичь соглашения о передаче технологий, которое соответствовало бы правилам и требованиям США.

ВВС годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы найти деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклонял это предложение.