«Почти тупиковая ситуация». Военно-воздушные силы США хотят передать беспилотники Reaper Украине, но Пентагон сомневается — Politico

12 декабря, 18:29
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MQ-9 Reaper (Фото:Lt. Col. Leslie Pratt via Wikipedia)

MQ-9 Reaper (Фото:Lt. Col. Leslie Pratt via Wikipedia)

Военно-воздушные силы США хотят передать Украине беспилотники Reaper, однако в Пентагоне еще идут дискуссии на этот счет, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

В материале говорится, что такое предложение от ВВС поступило через месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако Пентагон все еще сомневается, стоит ли передавать эти беспилотники Украине.

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Опасения в Пентагоне вызваны передачей секретных технологий и тем, что некоторые из них почти наверняка будут сбиты. Собеседники издания говорят, что «ситуация почти тупиковая».

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По словам одного из источников, такая позиция разочаровала украинскую сторон. Также он сказал, что Киев обещает партнерам использовать беспилотники для нанесения ударов только по российским позициям на территории Украины, а также пообещал поделиться информацией о целях с США перед нанесением ударов.

Руководители General Atomics — производители Reaper — в течение нескольких месяцев контактировали с украинскими официальными лицами, пытаясь достичь соглашения о передаче технологий, которое соответствовало бы правилам и требованиям США.

ВВС годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы найти деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклонял это предложение.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Беспилотник Беспилотники Пентагон Дроны Война России против Украины

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