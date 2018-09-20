20 сентября 2018, четверг

ВВС: Полиция считает инсценировкой отравление в ресторане Солсбери

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Отравление в ресторане Prezzo может быть фальшивым

Отравление в ресторане Prezzo может быть фальшивым

В британской полиции не исключили, что случай отравления в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери был инсценировкой, сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Полицейские не станут исключать других версий, пока не будут допрошены пострадавшие уроженка России Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг.

Газета The Sun "по юридическим причинам" удалила интервью с Анной Шапиро, в котором та связала предполагаемое отравление с российской разведкой.

 В больнице Солсбери сообщили, что выписали Шапиро и Кинга, не найдя в их анализах никаких ядовитых веществ.

Напомним, 16 сентября стало известно, что во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери мужчина и женщина почувствовали себя плохо.

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