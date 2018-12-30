ВВС подало жалобу в МИД РФ после публикации в сети данных своих сотрудников Сегодня, 04:53 3 Цей матеріал також доступний українською МИД РФ

Информационное агентство ВВС подало официальную жалобу в Министерство иностранных дел РФ после того, как данные сотрудников московского офиса были опубликованы в российской соцсети Вконтакте.

Об этом передает ВВС.

"Мы всегда работали в России в полном соответствии с законодательством страны. Именно поэтому нас особенно беспокоит то, что таким образом раскрывается информация о личных данных сотрудников, которой мы поделились с российскими властями в рамках нашей законной деятельности в России", - заявил глава Всемирной службы ВВС Джейми Ангус.

Данные сотрудников ВВС были опубликованы после того, как 23 декабря издание The Times показало информацию о сотрудниках российского агентства Sputnik и RT.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве работают над ответными действиями.