ВВС Израиля за ночь атаковали 25 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация нанесла третью за ночь серию ударов по сектору Газа, атаковав в общей сложности 25 объектов палестинских боевиков в ответ на массированные ракетные обстрелы с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

Earlier this morning, June 20, IAF fighter jets targeted Hamas terror objectives throughout the Gaza Strip for the third time tonight- 11 terror targets in four military compounds belonging to the Hamas terror organization, including an underground training compound