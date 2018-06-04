ВВС Израиля вновь провели авиаудары по объектам ХАМАС

Авиаудары были проведены по инфраструктурным объектам ХАМАС

ВВС Израиля совершили несколько авиаударов по пяти объектам палестинской организации ХАМАС на севере сектора Газа.

Авиаудары были проведены в ответ на обстрел южных территорий Израиля, передает Интерфакс-Украина.

"Рейды были направлены на пять террористических объектов, принадлежавших морским силам террористической группировки ХАМАС в северной части сектора Газа", - сообщили в армии Израиля.

Напомним, 3 июня армия Израиля нанесла 10 авиаударов по целям ХАМАС, которые находятся в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что палестинская медсестра Разан аль-Наджар погибла 1 июня во время столкновений между представителями ХАМАС и армией Израиля в секторе Газа.