30 ноября 2018, пятница

ВВС Бельгии перехватили российские истребители над Балтийским морем

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Российские истребители Су-27 пытались пролететь над Балтийским морем без плана полета (иллюстративное фото)

Российские истребители Су-27 пытались пролететь над Балтийским морем без плана полета (иллюстративное фото)

Истребители ВВС Бельгии перехватили над Балтийским моерм российские военные самолеты Су-27.

По информации Министерства обороны Бельгии, инцидент произошел 28 ноября.

Российские истребители Су-27 (по обозначению НАТО - Flanker) пытались пролететь над Балтийским морем "без представления плана полета".

ВВС Бельгии опубликовали видео инцидента на странице в Twitter.

Напомним, 26 ноября стало известно, что российские бомбардировщики Су-24 трижды пролетели на малой высоте над бельгийским кораблем Godetia, входящим в состав подводного флота НАТО, во время учений в Балтийском море.

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