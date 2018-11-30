ВВС Бельгии перехватили российские истребители над Балтийским морем

Истребители ВВС Бельгии перехватили над Балтийским моерм российские военные самолеты Су-27.
По информации Министерства обороны Бельгии, инцидент произошел 28 ноября.
Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region ???????????????????????? to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc— Belgian Air Force???????? (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.
Российские истребители Су-27 (по обозначению НАТО - Flanker) пытались пролететь над Балтийским морем "без представления плана полета".
ВВС Бельгии опубликовали видео инцидента на странице в Twitter.
Напомним, 26 ноября стало известно, что российские бомбардировщики Су-24 трижды пролетели на малой высоте над бельгийским кораблем Godetia, входящим в состав подводного флота НАТО, во время учений в Балтийском море.
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