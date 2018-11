ВВС Бельгии перехватили российские истребители над Балтийским морем

Истребители ВВС Бельгии перехватили над Балтийским моерм российские военные самолеты Су-27.

По информации Министерства обороны Бельгии, инцидент произошел 28 ноября.

Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region ???????????????????????? to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc