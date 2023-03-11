Вулкан «судного дня». В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи, потоки лавы растеклись на 1,5 км 11 марта, 22:44 Извержение вулкана Мерапи в Индонезии 11 марта (Фото:Sumo Sulis/Handout via REUTERS)

В субботу, 11 марта, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана «судного дня» Мерапи, выбросившего горячее облако на высоту до семи километров.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление агентства Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями.

Отмечается, что находящийся в регионе Джокьякарта вулкан начал извержение около 12:00 по местному времени. Потоки лавы растеклись на 1,5 км, сообщили местные власти.

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Жителей прилегающих к вулкану территорий призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

Также официальный представитель острова заявил, что ни один местный житель не был эвакуирован.

«Это наблюдалось как одноразовое событие, было 5-6 лавин. Если извержение будет усиливаться, а расстояние будет более 7 километров, вероятно, жителям будет рекомендовано эвакуироваться», — сказал он.

Вулкан Мерапи высотой 2963 метра и является одним из самых активных вулканов Индонезии. Последнее бурное извержение Мерапи произошло в 2010 году, в результате которого тогда погибли более 350 человек.