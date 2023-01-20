Президент Сербии заявил, что пессимистически настроен по отношению к вступлению в Евросоюз

20 января, 02:02
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Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он пессимистически настроен по отношению к вступлению его страны в Европейский союз.

Об этом сообщает Politico.

"Мы уже не имеем того же запала, как раньше - так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заявил президент.

Он поддержал идею Европейского политического сообщества - межправительственного форума, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году, но переговоры продолжаются.

https://www.youtube.com/watch?v=hx0pQeFUI-I
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Сербия Александр Вучич

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