Президент Сербии заявил, что пессимистически настроен по отношению к вступлению в Евросоюз
Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он пессимистически настроен по отношению к вступлению его страны в Европейский союз.
Об этом сообщает Politico.
"Мы уже не имеем того же запала, как раньше - так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заявил президент.
Он поддержал идею Европейского политического сообщества - межправительственного форума, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году, но переговоры продолжаются.