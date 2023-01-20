Президент Сербии заявил, что пессимистически настроен по отношению к вступлению в Евросоюз 20 января, 02:02 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он пессимистически настроен по отношению к вступлению его страны в Европейский союз.



Об этом сообщает Politico.



"Мы уже не имеем того же запала, как раньше - так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", - заявил президент.



Он поддержал идею Европейского политического сообщества - межправительственного форума, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.



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Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году, но переговоры продолжаются.

