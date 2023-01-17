Вероятность вторжения войск РФ из Беларуси в ближайшие недели остается низкой — разведка 17 января, 19:22 Российские военные в Беларуси, октябрь 2022 года (Фото:Минобороны Беларуси)

Украинская разведка отслеживает перемещение войск РФ на территории Беларуси. По данным ГУР, вероятность нового вторжения российской армии с севера в Украину в ближайшие недели остается низкой.

Об этом сообщил представитель украинской разведки Андрей Черняк, сообщает пресc-служба Главного управления разведки Министерства обороны в Telegram.

«Мы постоянно следим за любыми изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаки создания ударной группировки», — сказал он.

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Черняк отметил, что российская армия в Беларуси наносит удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины, проводит обучение и готовит мобилизованных, а затем этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий.

«Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны белорусов — это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий», — заявил представитель ГУР.

Черняк добавил, что в случае нового вторжения силы оккупантов будут уничтожены.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси или на южном направлении.

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси пока нет.