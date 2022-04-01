В Латвии запретили публичное использование символов поддержки войны России против Украины 1 апреля, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты с символикой Z окружили Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Сейм Латвии запретил публичное использование символики, которая прославляет войну России против Украины.

Как сообщили в пресс-службе законодательного органа Латвии, речь, в частности, идет о символах Z и V.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Закон теперь также запрещает пропаганду и прославление событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, во время публичных мероприятий, включая дни рождения, посвященные памяти этих идеологий, сражениям и победам, а также празднованию оккупации свободных и независимых территорий или их частей.

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Парламент Латвии увеличил размер штрафа за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий. Частные лица могут заплатить за нарушение закона штраф в 400 евро, а юридическое лицо — 3200 евро.

Накануне подобное решение приняли в Эстонии, там за использование буквы Z как символа вторжения России в Украину вводится уголовная ответственность.

Россия напала на Украину 24 февраля. 1 апреля — 37-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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