Годовщина полномасштабного вторжения РФ. Шольц планирует выступить перед Бундестагом
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)
Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует выступить с заявлением в Бундестаге, вероятно, 2 марта.
Об этом сообщила парламентский секретарь Социал-демократической партии Германии Катя Маст, пишет ntv.
Поводом выступления является годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам Маст, Шольц хочет прокомментировать последствия «поворотного момента», вызванного агрессивной войной.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что война РФ против Украины является «давно задуманным планом для силового расширения территории России».