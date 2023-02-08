Годовщина полномасштабного вторжения РФ. Шольц планирует выступить перед Бундестагом

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что война РФ против Украины является «давно задуманным планом для силового расширения территории России».

Об этом сообщила парламентский секретарь Социал-демократической партии Германии Катя Маст, пишет ntv .

Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует выступить с заявлением в Бундестаге, вероятно, 2 марта.

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