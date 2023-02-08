Годовщина полномасштабного вторжения РФ. Шольц планирует выступить перед Бундестагом

8 февраля, 14:54
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует выступить с заявлением в Бундестаге, вероятно, 2 марта.

Об этом сообщила парламентский секретарь Социал-демократической партии Германии Катя Маст, пишет ntv.

Поводом выступления является годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

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По словам Маст, Шольц хочет прокомментировать последствия «поворотного момента», вызванного агрессивной войной.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что война РФ против Украины является «давно задуманным планом для силового расширения территории России».

https://www.youtube.com/watch?v=qhta-YXw8xc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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