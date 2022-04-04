Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии — украинская разведка
По данным разведки, подсанкционные товары могут перевозиться в РФ через Грузию (Фото:Эхо Кавказа)
Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
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«Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», — отметили в украинском силовом ведомстве.
Речь идет о поставках обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения.
Рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.
Также известно о еще одном канале поставок в РФ товаров военного назначения — Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину США, ЕС и другие страны начали вводить масштабные санкции против РФ. Многие международные компании уходят с российского рынка.
Правительство Грузии заявило, что Тбилиси не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России за вторжение в Украину. Тогда на улицы городов вышли тысячи жителей страны, не согласных с этим решением.
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