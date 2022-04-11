Реакция на войну РФ против Украины: Хорватия высылает дипломатов и персонал посольства России
Хорватия высылает 18 российских дипломатов и персонал посольства (Фото:mana5280/Unsplash)
Хорватия высылает 18 российских дипломатов и шесть человек административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.
Война России против Украины — главные события 11 апреля
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Хорватии, соответствующую ноту вручили послу России.
«Предложено, что 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ в Хорватии покинули Республику Хорватия», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД Хорватии также осудили войну России против Украины и призвали к немедленному выводу российских войск, прекращению огня и обеспечению доставки гуманитарной помощи.
«Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности», — резюмировали там.
На прошлой неделе о высылке российских дипломатов объявили в том числе Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (около 30 человек), Германия (около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.
Литва отзывает своего посла из России и закрывает генконсульство в Клайпеде.
Из Эстонии высылают 14 российских дипломатов, а также закрывается российское консульство в Нарве и канцелярия в Тарту.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.