Реакция на войну РФ против Украины: Хорватия высылает дипломатов и персонал посольства России

11 апреля, 15:09
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Хорватия высылает 18 российских дипломатов и персонал посольства (Фото:mana5280/Unsplash)

Хорватия высылает 18 российских дипломатов и персонал посольства (Фото:mana5280/Unsplash)

Хорватия высылает 18 российских дипломатов и шесть человек административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Хорватии, соответствующую ноту вручили послу России.

«Предложено, что 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ в Хорватии покинули Республику Хорватия», — говорится в заявлении ведомства.

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В МИД Хорватии также осудили войну России против Украины и призвали к немедленному выводу российских войск, прекращению огня и обеспечению доставки гуманитарной помощи.

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«Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности», — резюмировали там.

На прошлой неделе о высылке российских дипломатов объявили в том числе Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (около 30 человек), Германия (около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

Литва отзывает своего посла из России и закрывает генконсульство в Клайпеде.

Из Эстонии высылают 14 российских дипломатов, а также закрывается российское консульство в Нарве и канцелярия в Тарту.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Хорватия Дипломаты Война России против Украины

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