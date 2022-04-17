Вымышленные вражеские силы и пропаганда. Армия США уже использует уроки российско-украинской войны для своих учений

17 апреля, 13:58
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В США инструкторы армии проводят учения американских военных, используя уроки российско-украинской войны (иллюстративное фото) (Фото:The US Army/flickr)

В США инструкторы армии проводят учения американских военных, используя уроки российско-украинской войны (иллюстративное фото) (Фото:The US Army/flickr)

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В США инструкторы армии проводят учения американских военных в штате Калифорния, используя уроки по русско-украинской войне. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, солдат готовят к «будущим боям с таким большим противником, как Россия или Китай». В Национальном учебном центре общаются на русском, а вражеские силы, контролирующие вымышленный город Уджен, используют соцсети, чтобы выдвигать лживые обвинения против готовящейся к атаке американской бригады.

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В ближайшие недели планируют сценарий для следующей группы военных — он будет сосредоточен на том, как бороться с врагом, который хочет уничтожить город ракетными ударами.

«Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки. Опыт российско-украинских отношений очень мощная иллюстрация для нашей армии того, насколько важна будет информационная сфера», — заявила министр Армии США Кристин Вормут.

По ее словам, такие уроки варьируются от проблем российского оборудования и логистики до коммуникаций и использования Интернета. Бригадный генерал Курт Тейлор рассказал, что цель учений — в объединении всех элементов своей боевой мощи в скоординированный штурм.

https://twitter.com/NATOSource/status/1515354248309088270

Ранее американцы тренировались на примерах борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане, теперь пытаются учесть даже холодную погоду, имитируя условия в России или Северной Корее.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Пропаганда Калифорния Война России против Украины

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