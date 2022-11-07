Пойдут ли белорусские военные воевать против Украины — отвечает белорусский оппозиционный журналист 7 ноября, 18:36 По словам белорусского оппозиционного журналиста Павла Сведлова, боеспособных военных в белорусской армии — около 10 тысяч, но не все они согласятся воевать против Украины (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Главный редактор оппозиционной белорусской радиостанции Еврорадио Павел Свердлов в эфире Радио НВ рассказал, пойдут ли белорусские военные воевать против Украины.

В эфире Радио НВ Свердлов напомнил, что вся армия Беларуси — это 65 тысяч человек. 20 тысяч из них, по его словам, «условно гражданские — люди, которые занимаются обслуживанием». Также главред Еврорадио сказал, что большинство из оставшихся 45 тысяч белорусских военных — срочники и «какая-то большая часть солдат, офицеров, которые ничего не смогут и никуда не пойдут».

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«Но в пределах 10 тыс. — это то, что боеспособно, что может в принципе какой-то приказ выполнить», — подытожил Свердлов.

При этом он добавил, что то, все ли эти 10 тысяч белорусских военных согласятся выступить против Украины — «большой вопрос».

«Как считает наш министр обороны в теневом правительстве Светланы Тихановской Валерий Сахащик, там осталось много порядочных людей, которые пока сидят с головой в песке, как страусы. Но когда действительно будет выбор, они все-таки сделают выбор в пользу офицерской чести и здравого смысла, который всем нам говорит о том, что война со стороны России — это не оборонительная война, как пропаганда (и наша, естественно) пытается нас в этом убедить», — объяснил главред Еврорадио.

Он напомнил, что белорусская военная доктрина — оборонительная и «везде прописано, что никаких наступательных действий белорусская армия не ведет». Таким образом, по словам Свердлова, у белорусских военных «есть простор для маневра какой-то — „я не выполняю этот приказ, потому что он не соответствует военной доктрине“, „я не выполняю этот приказ, потому что он преступный“».

В то же время российский оппозиционный журналист признал, что какая-то часть белорусских военных будет воевать против Украины, несмотря на это.

По его словам, хотя в белорусской армии соцопросов не проводят, опросы среди мирного населения показывают небольшое сокращение числа беларусов, которые «очень четко считали, что Россия — страна-агрессор, а Беларусь — соагресор» и рост числа сомневающихся в этом. Такую динамику Свердлов связывает с воздействием пропаганды.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.



15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.



По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.



В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.