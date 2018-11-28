Второй тур президентских выборов в Грузии: стали известны результаты экзитполов

В среду, 28 ноября, после закрытия избирательных участков социологи объявили результаты экзитполов второго тура президентских выборов в Грузии.

По данным экзитпола Edison Research, на во втором туре лидирует поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта Саломе Зурабишвили - 55% голосов избирателей. Ее соперник - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве Григол Вашадзе заручился поддержкой 45%.

Как сообщает Rustavi2, погрешность опроса Edison Research составляет плюс-минус 3 процента.

В первом туре Зурабишвили и Вашадзе набрали практически одинаковое количество голосов избирателей.

В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. Оба основных кандидата возглавляли МИД Грузии при Михаиле Саакашвили и являются фаворитами выборов. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили не выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Не стала участвовать в выборах и лидер оппозиционной партии Демократическое движение, бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.