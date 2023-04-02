В Великобритании вторая группа артиллеристов ВСУ закончила обучение на гаубице AS90

2 апреля, 15:14
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Обучение ВСУ на гаубице AS90 (Фото:Скриншот видео Минобороны Великобритании / Twitter)

Обучение ВСУ на гаубице AS90 (Фото:Скриншот видео Минобороны Великобритании / Twitter)

Украинские артиллеристы закончили обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Это уже вторая группа бойцов, которая прошла тренировку.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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«Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ AS90. Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией», — говорится в сообщении.

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Инфографика: NV

В январе глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна поставит Украине 30 САУ AS90. Дальность ее выстрела — до 30 км, вес — 45 т, длина — 9,9 м (с пушкой), ширина — 3,4 м, высота — 3 м.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Военные учения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины САУ AS90

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