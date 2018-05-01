Вторая после вождя. Как сестра Ким Чен Ына стала его серым кардиналом

Историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи, состоявшаяся 27 апреля, впервые дала миру возможность в прямом эфире взглянуть на загадочного лидера КНДР Ким Чен Ына и его окружение.

Важнейшую роль в этом окружении, как стало очевидно, играет родная сестра руководителя Северной Кореи - 30-летняя Ким Ё Чжон, которая последние три года возглавляет отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

НВ собрало все, что известно об этой женщине и ее влиянии на политику КНДР.

Женское лицо саммита двух Корей

Именно Ким Ё Чжон была единственной женщиной, участвовавшей в официальной части межкорейского саммита 27 апреля, и одной из трех представителей КНДР (включая самого Ким Чен Ына) за столом переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Хотя она прилежно делала заметки, пока ее брат говорил, и не искала возможности оказаться в центре внимания, многие убеждены: эта 30-летняя женщина сыграла важнейшую роль в том, чтобы саммит состоялся", - оценивает роль Ким Ё Чжон CNN.

Младшая сестра Ким Чен Ына во время официальной церемонии встречи лидеров Северной и Южной Кореи / Фото ЕРА

Кроме того, в ходе встречи сестра руководителя КНДР призвала ускорить объединение двух Корей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чхан. Ким Ё Чжон также была инициатором нескольких идей, зафиксированных в знаковом документе, подписанном лидерами обеих стран - Декларации Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове. В частности, Ким Ё Чжон выступала за скорейшее решение проблемы семей, разделенных Корейской войной.

Многие мировые СМИ также обратили на целый ряд деталей саммита, красноречиво свидетельствующих о том, насколько доверяет Ким Чен Ын своей сестре.

Она одна тех, кто имеет наибольшее влияние на Ким Чен Ына, в частности потому, что он доверяет очень немногим людям

Ким Ё Чжон была рядом с братом во все важнейшие моменты межкорейской встречи. Именно она приняла цветы, подаренные Ким Чен Ыну после первых рукопожатий с южнокорейским президентом, и его перчатки после того, как два руководителя вместе посадили сосну на границе обеих стран. Кроме того, Ким Ё Чжон подала брату ручку, которой тот сделал запись в гостевой книге Дворца мира, где проходил саммит.

"Вероятно, она [Ким Ё Чжон] одна тех, кто имеет наибольшее влияние на самого Ким Чен Ына, в частности потому, что он доверяет очень немногим людям", - цитирует CNN Бальбину Хванг, профессора Университета Джорджтауна и основателя Национального комитета по Северной Корее (США).

Звезда южнокорейской Олимпиады

Влиятельность Ким Ё Чжон за последнее время подтверждается не впервые. Именно она была главным гостем от Северной Кореи на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 9 февраля 2018 года, когда сборные КНДР и Южной Кореи прошли под одним флагом.

Тогда визит сестры Ким Чен визит был еще более знаковым - она стала первым из представителей правящей династии Ким, который посетил Южную Корею после подписания в 1953 году перемирия в Корейской войне.

Приезд Ким Ё Чжон, за которым пристально следили местные СМИ, не ограничился церемониальным присутствием на трибунах стадиона в южнокорейском Пхенчхане, где она сидела бок о бок с вице-президентом США Майком Пенсом и первыми лицами официального Сеула.

В феврале 2018 года Ким Ё Чжон (крайняя справа в верхнем ряду) приехала на открытие Олимпиады в Южную Корею, положив начало примирению двух стран / Фото ЕРА

Она также встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и передала ему личное письмо от брата в знак возобновления коммуникаций между странами, выступив специальным посланником Ким Чен Ына.

На саммите 27 апреля оба лидера упомянули о важности зимней миссии Ким Ё Чжон. Общаясь со своим южнокорейским коллегой, Ким Чен Ын в шутку отметил, что его сестра стала "звездой Юга", чем даже вогнал Ким Ё Чжон в краску, пишет AP со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Южной Кореи. В свою очередь, Мун Чжэ Ин с улыбкой и искренностью приветствовал Ким Ё Чжон во время рукопожатий с официальной делегацией КНДР.

Королева пиара и серый кардинал Ким Чен Ына

Ким Ё Чжон - предполагаемо самая младшая из детей и единственная дочь северокорейского руководителя Ким Чен Ира, умершего в 2011 году. Его семья и личная жизнь всегда держались в строжайшем секрете. Считается, что дети вождя родились от четырех разных женщин, однако Ким Ё Чжон - единокровная сестра Ким Чен Ына. Их мать Ко Ён Хи была танцовщицей и актрисой японско-корейского происхождения.

Брата и сестру с детства сблизило не только кровное родство. Ким Ё Чжон и Ким Чен Ын несколько лет вместе учились в Швейцарии в 1996-2000 годах. После этого оба продолжили образование на родине, в частности Ким Ё Чжон - в военном университете имени Ким Ир Сена.

Ким Ё Чжон считают главной ответственной за публичный имидж старшего брата - лидера КНДР Ким Чен Ына / Фото ЕРА

Ее личность долгое время оставалась загадкой для западного мира. Впервые Ким Ё Чжон попала в объектив камер в 2010 году, а всерьез о ней заговорили в 2011-м, после церемонии похорон ее отца Ким Чен Ира. Тогда девушка неоднократно появлялась рядом с братом и первыми лицами КНДР, хотя она не была членом похоронного комитета, а местные СМИ никогда не упоминали ее имя.

Ее роль в администрации Ким Чен Ына сравнима с должностью главы аппарата Белого дома в США

После этого ее общественно-политическая карьера стремительно пошла вверх. В 2012 году Ким Ё Чжон получила должность в Комиссии по национальной обороне, в 2014-м была впервые официально упомянута как "высокопоставленный чиновник" Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), в 2015 возглавила отдел пропаганды и агитации ЦК ТПК.

В 2017 году Ким Ё Чжон вошла в состав северокорейского Политбюро, став лишь второй женщиной в истории страны, которой удалось подобное. Все эти годы Ким Ё Чжон появлялась рядом с братом на кадрах официальных фото- и видеохроник, а в октябре 2014 года, как сообщалось в СМИ, фактически взяла на себя управление государством во время длительной болезни Ким Чен Ына.

Ее роль в администрации брата сравнима с должностью главы аппарата Белого дома в США, полагает Майкл Мэдден, автор блога North Korea Leadership Watch, которого цитирует CNN. Среди прочего, она руководит организацией публичных событий с участием Ким Чен Ына, разрабатывает маршруты его поездок и отвечает за их логистику.

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А британская корпорация BBC называет Ким Ё Чжон северокорейской "королевой пиара". "Она формирует имидж брата и, соответственно, управляет формированием образа своей страны в масс-медиа", - отмечает в материале BBC.

Ожидается, что Ким Ё Чжон будет играть важную роль и в подготовке грядущей встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в ближайший месяц.

При этом с января 2017 года младшая сестра северокорейского лидера входит в "черный список" США за нарушения прав человека в КНДР.