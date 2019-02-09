Иван Яковина
8 февраля: Германия подминает Европу
Томас Фридман
Если бы в США появился президент
Роман Сульжик
Удивительный день для экономики Украины
Оксана Скиталинская
Хорошее настроение на завтрак. Какая еда спасет от зимней хандры
Спецтема: Выборы президента Украины

ВТО разрешила Южной Кореи ввести санкции против США

Сегодня, 00:13
172
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Спор касался пошлин на стиральные машины

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Южной Корее ввести санкции против США на сумму 84,4 миллиона долларов.

Решение связано с тем, что США в 2013 году ввели антидемпинговые санкции на стиральные машинки из Южной Кореи, передает Reuters.

Сумма, на которую можно ввести санкции, значительно меньше 711 миллионов долларов, которые запрашивала Южная Корея.

В то же время, ВТО предоставило стране "формулу санкций", которую Южная Корея может использовать если США введут пошлины на другие группы товаров.

Теги:   Южная Корея США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 22:59

article_img
В Белой Церкви неизвестные бросили дымовые шашки в толпу во время выступления Тимошенко
Страны

Вчера, 02:54

article_img
Судмедэксперты опознали тело футболиста Эмилиано Сала
Мнения

Вчера, 21:03

article_img
8 февраля: Германия подминает Европу

Выбор редакции

Авто

Вчера, 12:00

article_img
О чем молчит Маск. Батареи электрокаров быстро разряжаются в холода - исследование
Инновации

Вчера, 20:00

article_img
Хьюстон, у нас проблемы. Как NASA вернется на Луну с помощью частных космических компаний
Политика

Вчера, 13:31

article_img
Президентские дебаты на Радио НВ: Андрей Садовый vs Анатолий Гриценко - видео

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться