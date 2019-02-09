ВТО разрешила Южной Кореи ввести санкции против США Сегодня, 00:13 172 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Спор касался пошлин на стиральные машины ЕРА

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Южной Корее ввести санкции против США на сумму 84,4 миллиона долларов.

Решение связано с тем, что США в 2013 году ввели антидемпинговые санкции на стиральные машинки из Южной Кореи, передает Reuters.

Сумма, на которую можно ввести санкции, значительно меньше 711 миллионов долларов, которые запрашивала Южная Корея.

В то же время, ВТО предоставило стране "формулу санкций", которую Южная Корея может использовать если США введут пошлины на другие группы товаров.