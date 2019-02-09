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ВТО разрешила Южной Корее ввести санкции против США

Сегодня, 00:13
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ЕРА

Спор касался пошлин на стиральные машины

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Южной Корее ввести санкции против США на сумму 84,4 миллиона долларов.

Решение связано с тем, что США в 2013 году ввели антидемпинговые санкции на стиральные машинки из Южной Кореи, передает Reuters.

Сумма, на которую можно ввести санкции, значительно меньше 711 миллионов долларов, которые запрашивала Южная Корея.

В то же время, ВТО предоставило стране "формулу санкций", которую Южная Корея может использовать если США введут пошлины на другие группы товаров.

Теги:   Южная Корея США

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