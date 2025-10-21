21 октября 2025 года Воздушные силы во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу , сообщили в Генштабе ВСУ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщили украинские офицеры, массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе с помощью ракета воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

«Результаты поражения уточняются», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Как уточнили украинские офицеры, Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора РФ.

«На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины», — резюмировали в Генштабе ВСУ.

В ночь на понедельник, 29 сентября, российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил об атаке на Карачевский завод Электродеталь и пожар на месте удара.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил атаку.

«29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО Карачевский завод Электродеталь (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета — более 240 километров», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Позднее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко указывал, что Электродеталь — это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ.

Далее, в Военно-морских силах ВСУ сообщили что удар по заводу Электродеталь был нанесен ракетами Нептун.

Как заявили офицерав отметили, что ракета Нептун «метко отработала» по вражеской цели в ночное время.

«Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага. Все, что работает на войну против Украины, — будет уничтожено!», — подытожили в ВМС ВСУ.