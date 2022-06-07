«Залповый переход». Как Украина проводит уникальное для мира перевооружение войск — разговор с военным экспертом 7 июня, 21:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ведут огонь по российским позициям с помощью САУ Caesar (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Вооруженные силы Украины проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на новые системы вооружения и их стандарты, рассказал в эфире Радио НВ Валерий Рябых, военный эксперт, редактор издания Defense Express.

— Сейчас к нам поступают разные типы западного вооружения от наших партнеров и союзников. Сейчас одновременно используются советские и постсоветские образцы оружия, поступает новое. Мы в таком миксе и будем жить достаточно долго? Или это время, когда украинская армия сможет перевернуть совковую страницу и будет дальше вооружаться теми образцами, которые есть на Западе?

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— Да, действительно, сейчас ситуация для Украины достаточно сложная. Но она может иметь определенные перспективы. Что сейчас происходит? По сути, происходит залповый переход на стандарты НАТО и на вооружение НАТО.

— Какая интересная формулировка, «залповый переход». Объясните, пожалуйста, почему вы так думаете?

— Дело в том, что если мы возьмем историю трансформации тех же стран восточной Европы, которые присоединились к Альянсу в ближайшие времена, их процесс более гладкий. Потому что до сих пор у них остаются разные образцы советского оружия. Они постепенно, за годы за счет установления новых средств связи, систем, поддерживающих стандарты в сфере управления. Но при том танку Т-72, как вы его не назовите, польской или чешской модернизации, но калибр не меняется и в принципе все это рождало проблемы, в первую очередь, различия этих стандартов.

Это большая нагрузка на любую логистику, использовать снаряды советской номенклатуры и снаряды номенклатуры НАТО. Сейчас эту проблему получили мы, у нас все это в первую очередь связано с быстрым переходом, потому что у нас нет времени на то, чтобы решать какие-то проблемы такой постепенной адаптации. И, конечно, украинские вооруженные силы и украинская оборонная промышленность приспосабливаются к этому на ходу.

К примеру, получить ту же технику западного образца — это даже не полдела, это четверть дела. Потому что любая техника, вооружение имеет свой жизненный цикл, включающий в себя его ежедневное обслуживание, сезонное обслуживание, необходимость восстановления после боевых повреждений, ремонта. Постоянная необходимость модернизации, внесения технологических усовершенствований для того, чтобы эта техника могла быть конкурентной на поле боя. Вот это сейчас и происходит у нас, потому что мы в таком залповом порядке на всех звеньях решаем эти проблемы. И это касается и вооруженных сил, которые должны одновременно обеспечивать как процесс подготовки и боевой эксплуатации переданных вооружений, также система логистики должна обеспечивать эту технику всеми необходимыми комплектующими, запасами и т. д. Надо осуществлять подготовку личного состава, и не только того, кто будет в боевых условиях его использовать, но и тех, кто будет обслуживать. Также оборонная промышленность должна решать вопросы взаимодействия с производителями этого оружия для получения доступа к технологическим процессам обслуживания этой техники, а также разнообразные комплектующие и т. д. Поэтому это действительно такой залповый переход, который я не могу припомнить, чтобы в мире это быстро происходило.

— А в каком временном промежутке может продолжаться этот переход для Украины? Очень большое количество того же вооружения и боезапаса, которые хранились в Украине, советских и постсоветских, мы, по сути, вынуждены выбрасывать или выстреливать во врага, чтобы обороняться. Как долго это может продолжаться? Будем ли еще десяток лет ездить на условных БТР-3, которые нам могут передавать соседи?

— Кстати, БТР-3 — это украинский БТР, разработанный с использованием наших украинских технологий.

— Значит, я ошибся, БТР-2, возможно, еще где-то остались.

— Там другие названия, БТР-80, 70, это техника советских времен. Кстати, нужно добавить к тому, что сейчас происходит в тех же странах-партнерах, у них же происходит этот залповый фазовый переход на системы западного образца. Потому что, например, Польша, передавшая нам большую партию танков Т-72, сделала заявку на поставку, на замещение этих танков танками западных образцов, немецких, американских. Сейчас она переходит на танки Абрамс.

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