«А тигр-то бумажный». ВСУ бьют по репутации Кадырова и могут спровоцировать протесты в Чечне — политолог

6 октября, 12:25
Эксклюзив НВ
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Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов в эфире Радио НВ рассказал о том, как успехи ВСУ разрушают веру в непобедимость и силу кремлевской марионетки Рамзана Кадырова.

«Вся власть [Кадырова] держится на этом предположении, и то, что творят ВСУ — это прямой удар по позициям Кадырова и его легитимности. Так как выясняется, что вовсе не кадыровцы самые сильные в мире, а как минимум украинцы», — считает Галлямов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=1S8kK3USjgQ&list=PLVuua2p4R2Lfm1aWA1yrdZKJBqEJVxmrZ&index=5&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

По словам эксперта, публичная критика военного руководства РФ от Кадырова свидетельствует о попытках воспользоваться моментом слабости Кремля и действовать самостоятельно:

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«Интерес Кадырова, его главная задача ведь не хотелки Кремля выполнять, а спасти самого себя. Дело в том, что поражение российской армии очень бьёт и по Кадырову. Вся его власть держится на силе, уверенности, что он силён, любого противника уничтожит и что у него самая мощная вооруженная группировка в стране».

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По мнению политолога, очевидное поражение в Украине может вдохновить чеченцев на протесты:

«Глядя на поражение Кадырова, любой чеченский оппозиционер, любой недовольный чем-либо в Чечне, кто-то, кто даже голову боялся поднять, начинает думать: слушайте, а тигр-то бумажный. Он только в ТикТоке воевать может. Есть риск, что они поднимут голову, и уже поднимают головы. Поэтому для Кадырова жизненно важно удержать свою власть».

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Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Российская агрессия Кремль Чечня Рамзан Кадыров Контрнаступление Радио НВ Протесты Война России против Украины протесты против мобилизации в РФ

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