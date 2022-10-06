«А тигр-то бумажный». ВСУ бьют по репутации Кадырова и могут спровоцировать протесты в Чечне — политолог 6 октября, 12:25 Эксклюзив НВ Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/Telegram)

Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов в эфире Радио НВ рассказал о том, как успехи ВСУ разрушают веру в непобедимость и силу кремлевской марионетки Рамзана Кадырова.



«Вся власть [Кадырова] держится на этом предположении, и то, что творят ВСУ — это прямой удар по позициям Кадырова и его легитимности. Так как выясняется, что вовсе не кадыровцы самые сильные в мире, а как минимум украинцы», — считает Галлямов.

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По словам эксперта, публичная критика военного руководства РФ от Кадырова свидетельствует о попытках воспользоваться моментом слабости Кремля и действовать самостоятельно:

«Интерес Кадырова, его главная задача ведь не хотелки Кремля выполнять, а спасти самого себя. Дело в том, что поражение российской армии очень бьёт и по Кадырову. Вся его власть держится на силе, уверенности, что он силён, любого противника уничтожит и что у него самая мощная вооруженная группировка в стране».

По мнению политолога, очевидное поражение в Украине может вдохновить чеченцев на протесты:

«Глядя на поражение Кадырова, любой чеченский оппозиционер, любой недовольный чем-либо в Чечне, кто-то, кто даже голову боялся поднять, начинает думать: слушайте, а тигр-то бумажный. Он только в ТикТоке воевать может. Есть риск, что они поднимут голову, и уже поднимают головы. Поэтому для Кадырова жизненно важно удержать свою власть».