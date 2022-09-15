«Увязли в болоте войны». Шок и истерика из-за поражений в Украине побуждают российских политиков прибегать к пьянству — Фесенко 15 сентября, 17:48 Российский диктатор Владимир Путин выступает в Кремле (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Российские политики испытывают шок и истерику, причиной которых стало контрнаступление ВСУ, поэтому пьют, рассказал в эфире Радио НВ политолог Владимир Фесенко.

«В России давно шутят, что хмельное, водка, если конкретнее сказать, — это традиционное, классическое российское лекарство от всех болезней. А если речь идет о чиновниках и политиках, это лекарство от политических болезней и политических проблем, которые создал [диктатор Владимир] Путин, Кремль, вся российская власть, начав войну против Украины. Они увязли в болоте этой войны, сейчас получили огромные поражения на фронте. И это формирует новую ситуацию — политическую, военную, психологическую», — убежден Фесенко.

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По его мнению, российские чиновники оказались в состоянии огромного стресса, а в таких ситуациях как рядовые граждане, так и власть имущие в РФ начинают злоупотреблять алкоголем.

«Есть символ такого политического пьянства, неадекватности, связаной с этим, — это бывший российский президент и неудачный преемник Путина Дмитрий Медведев. Он уже просто стал символом и политической неадекватности и пьянства. Но главное — поражения, которые сейчас Россия имеет в Украине, повлекли за собой неопределенность; шок; истерику; непонимание, что делать дальше. Это и подталкивает к стакану».

Кремлевский диктатор Владимир Путин все чаще стал обращать внимание на проблемы алкоголизма в РФ, пишет Медуза. Издание, ссылаясь на источники, считает, что это связано с тем, что российские чиновники злоупотребляют алкоголем на фоне войны против Украины.

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