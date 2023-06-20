Вступление в ЕС: Грузия выполнила 3 из 12 рекомендаций для статуса кандидата — СМИ 20 июня, 17:31 В ЕС считают, что Грузия не имеет прогресса только в рекомендации плюрализма СМИ (Фото:FOTOGRAFIN / pixabay)

В Брюсселе считают, что Грузия успешно выполнила 3 из 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, пишет грузинская служба Радио Свобода, со ссылкой на отчет Еврокомиссии, которым располагает.

По предварительной информации Радио Свобода, ЕС отмечает, что Грузия должна сосредоточиться на таких аспектах, как политическая деполяризация, судебная реформа, деолигархизация и свобода СМИ.



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В частности, 3 из 12 рекомендаций Грузия выполнила полностью:

Избрание независимого Народного защитника.

Гендерное равенство.

Выполнение решений Европейского суда по правам человека.

В 8 из 12 рекомендаций Грузия имеет частичный прогресс

Деолигархизация,

Политическая поляризация,

Независимость учреждений,

Инклюзивная и эффективная судебная реформа,

Борьба с коррупцией,

Борьба с организованной преступностью,

Защита прав человека,

Обеспечение участия общественных организаций в процессе принятия решений.

В ЕС считают, что Грузия не имеет прогресса только в рекомендации плюрализма СМИ.

Евросоюз подчеркивает необходимость защиты безопасности журналистов, повышения уровня защиты прав журналистов и владельцев СМИ и внесения изменений в Закон о телерадиовещании.

19 июня агентство Reuters сообщило, что в отчете Европейского Союза будет сказано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве. При этом исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый, несмотря на спровоцированную Россией войну.

Европейская комиссия представит свою первую устную оценку странам-кандидатам в члены Европейского союза 22 июня, в рамках неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое пройдет в столице Стокгольме.

Согласно повестке дня заседания, устную оценку получат Грузия, Украина и Молдова.