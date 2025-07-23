Европейский Союз находился на финальном этапе подготовки к открытию первого переговорного кластера с Украиной несмотря на сопротивление со стороны Венгрии, однако отложил решение.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что в Брюсселе подготовили юридически нетипичный, но потенциально действенный механизм, который позволял обойти формальное вето Будапешта.

Согласно согласованному плану, к которому были привлечены Еврокомиссия, президент Европейского совета Антониу Кошта и ряд государств-членов (в частности Дания, председательствующая в Совете ЕС), открытие переговорного кластера должно было состояться 18 июля без проведения голосования — в рамках заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Суть подхода заключалась в том, что учредительные документы ЕС не содержат требования о единогласии при принятии технических промежуточных решений, таких как открытие кластеров. Таким образом, Еврокомиссия имела основания действовать самостоятельно, ведь после старта переговоров с Украиной в 2023 году государства-члены предоставили ей соответствующие полномочия.

По данным издания, первый разговор об этом варианте состоялся на самом высоком уровне в Гааге во время саммита НАТО. Последний раунд переговоров с руководством Еврокомиссии и Евросовета прошел в Риме 10 июля. После этого комиссар Марта Кос заявила, что уверена в открытии всех разделов переговорного процесса с Украиной.

Впрочем, на фоне достигнутых договоренностей произошли события, вызвавшие недоумение в европейских кругах. В частности, правительство Украины нарушило закон о Бюро экономической безопасности, отклонив кандидата, избранного через прозрачный конкурс при поддержке ЕС. Кроме того, у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина провели обыски без соответствующей санкции суда.

В итоге стало известно, что Дания не включила вопрос об открытии первого переговорного кластера в повестку дня встречи 18 июля.

Несколько источников ЕП отмечают, что основные трудности были именно внутриевропейскими. Брюссель пытался избежать ситуации, в которой одна из ключевых стран ЕС открыто выступит против этого решения.

Параллельно некоторые столицы посчитали целесообразным доработать механизм и перенести принятие решения на сентябрь.

В последнем интервью на посту вице-премьера Ольга Стефанишина подтвердила, что план открытия переговоров 18 июля действительно существовал. Она также возложила ответственность за его срыв на ЕС — частично связав с этим и свою отставку.

Однако, согласно информации издания, эта версия не находит подтверждения. По состоянию на 14 июля, когда стало известно о решении Зеленского сменить ответственного за евроинтеграцию в правительстве, источники ЕП в Брюсселе уверяли, что процесс идет положительно и есть все основания ожидать дипломатического успеха — в частности, открытия переговорного кластера.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

27 июня президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.

15 июля 2025 года Печерский райсуд избрал Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.