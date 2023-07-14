«Побороть пятую колонну». Президент Литвы назвал условие вступления Украины в НАТО

14 июля, 20:10
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получила определенные условия, которые должна выполнить перед вступлением в НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получила определенные условия, которые должна выполнить перед вступлением в НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что одним из условий вступления Украины в НАТО является борьба Киева против «пятой колонны».

Об этом он сказал в интервью для LRT.

Глава Литвы сказал, что во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе власти Украины проинформировали, что Киев сможет вступить в Альянс после завершения и выполнения «определенных условий».

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На уточнение журналиста, идет ли речь о деолигархизации, борьбе с пятой колонной и агентами страны-агрессора РФ, Науседа ответил:

«Это одно из условий, очень важное условие. Но, согласитесь, пятая колонна есть везде, даже в тех странах, о которых мы можем и не догадываться, далеко, даже на западе от нас. Она и у нас есть, она также есть в Украине».

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В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ: На саммите в Вильнюсе президент Владимир Зеленский фактически стал главным гостем (на фото Зеленский стоит перед генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, рядом с итальянским премьером Джорджей Мелони, президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Риши Сунаком (Фото:Doug Mills/Pool via REUTERS) Зеленский имел право на резкость. Чем для Украины обернулись скандальные заявления президента на саммите НАТО, — интервью NV

Глава Литвы отметил, что чрезвычайно важным вопросом является очищение власти. Науседа добавил, что видит решение власти Украины, которая пытается устранить таких людей из всей иерархии власти.

«Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, это меня радует, потому что я понимаю, что государство наводит порядок», — сказал литовский лидер, добавив, что прогнозирует дальнейшее «очищение».

Глава Литвы подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский знает об условиях для вступления в Альянс. Науседа резюмировал, что после окончания войны вопрос членства Украины в НАТО решится «очень быстро».

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Уже во время саммита Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс при условии, если будет модернизировать свою экономику и бороться с коррупцией.

В среду, 12 июля министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны.

В тот же день стало известно, что страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

В среду, 12 июля, Зеленский заявил, что Украина точно вступит в НАТО после завершения войны.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   НАТО Литва Украина Саммит НАТО в Вильнюсе

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