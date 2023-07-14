«Побороть пятую колонну». Президент Литвы назвал условие вступления Украины в НАТО 14 июля, 20:10 Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получила определенные условия, которые должна выполнить перед вступлением в НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что одним из условий вступления Украины в НАТО является борьба Киева против «пятой колонны».

Об этом он сказал в интервью для LRT.

Глава Литвы сказал, что во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе власти Украины проинформировали, что Киев сможет вступить в Альянс после завершения и выполнения «определенных условий».

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На уточнение журналиста, идет ли речь о деолигархизации, борьбе с пятой колонной и агентами страны-агрессора РФ, Науседа ответил:

«Это одно из условий, очень важное условие. Но, согласитесь, пятая колонна есть везде, даже в тех странах, о которых мы можем и не догадываться, далеко, даже на западе от нас. Она и у нас есть, она также есть в Украине».

Глава Литвы отметил, что чрезвычайно важным вопросом является очищение власти. Науседа добавил, что видит решение власти Украины, которая пытается устранить таких людей из всей иерархии власти.

«Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, это меня радует, потому что я понимаю, что государство наводит порядок», — сказал литовский лидер, добавив, что прогнозирует дальнейшее «очищение».

Глава Литвы подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский знает об условиях для вступления в Альянс. Науседа резюмировал, что после окончания войны вопрос членства Украины в НАТО решится «очень быстро».

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Уже во время саммита Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс при условии, если будет модернизировать свою экономику и бороться с коррупцией.

В среду, 12 июля министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны.



В тот же день стало известно, что страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

В среду, 12 июля, Зеленский заявил, что Украина точно вступит в НАТО после завершения войны.