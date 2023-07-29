«Достигнет своей цели». Министр евроинтеграции Чехии считает, что Украина вступит в ЕС 29 июля, 17:15 Глава Министерства по вопросам европейской интеграции Мартин Дворжак считает, что Украина сможет вступить в ЕС, если европейское сообщество будет активно способствовать этому (Фото:Martin Dvořák/Facebook)

Глава Министерства по европейским делам Чехии Мартин Дворжак заявил, что вопрос Украины и ее вступление в Евросоюз станет одной из самых главных тем в евросообществе.

Об этом политик рассказал в интервью Česke Noviny.



По его словам, сейчас трудно предсказать, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

«Украинцы очень положительно относятся к своему домашнему заданию и выполняют его. Продвинутся ли они достаточно далеко в октябре, чтобы начать переговоры о вступлении в декабре, я не могу вам сейчас сказать», — отметил Дворжак, намекая на дедлайн для Украины, когда ЕС должен объявить официальную оценку прогресса в проведении реформ.

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Чешский политик подчеркнул, что европейцы «всегда должны доказывать Украине, что мы не бросили ее, что она на правильном пути и что если она продолжит идти по этому пути, то достигнет цели, которой желает».

28 июля экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что верит в то, что Украина получит членство в Европейском Союзе «до конца этого десятилетия».