В Венгрии намекнули, когда рассмотрят заявку Швеции на вступление в НАТО 13 июля, 23:16 Депутат правящей партии Фидес Жолт Немет предположил, когда Венгрия начнет рассмотрение заявки на вступление Швеции в НАТО (Фото:facebook.com/nemethzsolt22)

Депутат парламента Венгрии от правящей партии Фидес Жолт Немет предположил, что Венгрия может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО не раньше осени этого года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на интервью депутата для местной радиостанции InfoRadio, Немет сказал, что свою работу парламентарии начнут «в середине сентября».

Политик добавил, что пока нет необходимости для парламентариев Венгрии ускорять процесс вступления Швеции в НАТО.

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По мнению депутата, депутаты венгерского парламента будут ждать, когда осенью их коллеги из Турции проголосуют за ратификацию заявки Стокгольма в Альянс.

Венгрия была одной из двух стран, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. 4 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет затягивать рассмотрение заявки Швеции, если только Турция изменит свою позицию в этом вопросе.

Перед саммитом в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Позже, когда позиция Турции изменилась, глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».