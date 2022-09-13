Встречали тысячи людей и королевская семья. Катафалк с телом Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец

13 сентября, 22:27
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Катафалк с телом королевы Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец, 13 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Катафалк с телом королевы Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец, 13 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Вечером во вторник, 13 сентября, катафалк с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец в Лондоне. Его встречали король Чарльз III, принцы Уильямы и Гарри и другие члены королевской семьи, пишет BBC.

Вдоль маршрута от авиабазы Нортхолт до Букингемского дворца длиной 22 километра выстроились тысячи людей. Возле ворот дворца толпа, до этого молчавшая, встретила катафалк аплодисментами и приветственными возгласами.

Видео дня

MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS
Фото: MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS
MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS
Фото: MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS
MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS
Фото: MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS
REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville
REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville
REUTERS/Andrew Boyers
Фото: REUTERS/Andrew Boyers
REUTERS/Andrew Boyers
Фото: REUTERS/Andrew Boyers
REUTERS/Paul Childs
Фото: REUTERS/Paul Childs

После ночи в Букингемском дворце в среду процессия на лафете Королевской конной артиллерии перевезет гроб в Вестминстерский дворец. Похороны монарха, которая дольше всего возглавляла Британию, состоятся 19 сентября.

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Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III. Коронация, как ожидается, может состояться через несколько месяцев.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Королева Елизавета II Великобритания Лондон Принц Уильям Принц Чарльз Букингемский дворец Принц Гарри Королева Елизавета II Чарльз III

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