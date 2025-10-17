Трамп и Зеленский посмеялись над идеей строительства тоннеля между Аляской и Россией

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский посмеялись над идеей главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева построить тоннель между Аляской и РФ .

«Вчера об этом заговорили, тоннель от России до Аляски. Это интересно. Что вы об этом думаете, господин президент, как вам такая идея?», — спросил Трамп у Зеленского.

Президент Украины ответил, что ему такая идея не нравится.

На это глава Белого дома с улыбкой сказал: «Я знал, что он так скажет!».

16 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к Илону Маску с идеей строительства тоннеля из России на Аляску через Берингов пролив.

По его словам, с использованием технологий The Boring Company проект можно реализовать менее чем за $8 миллиардов и завершить строительство менее чем за восемь лет, что стало бы символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.

17 октября начались переговоры между Зеленским и Трампом в Белом доме. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

17 октября Суспільне со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом хочет поднять три приоритетных вопроса: передачу ракет Tomahawk, противовоздушную оборону и энергетику.