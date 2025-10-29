«Большая сделка» с Китаем. Трамп обсудит с Си Цзиньпином снижение пошлин и ИИ технологии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить возможное снижение пошлин на китайские товары в контексте борьбы с кризисом фентанила и торговлю передовыми технологиями, в частности искусственным интеллектом.

Об этом 29 октября пишет Bloomberg.

«Я ожидаю, что мы снизим эти пошлины, потому что, как я верю, они помогут нам с проблемой фентанила», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по дороге в Южную Корею.

Он добавил, что Китай будет работать напрямую с США, чтобы контролировать экспорт прекурсоров, необходимых для производства фентанила, хотя конкретные детали относительно величины снижения тарифов он не уточнил. По данным The Wall Street Journal, Трамп рассматривает возможность сократить тариф с 20% до 10%.

Кроме того, президент США заявил о намерении обсудить предоставление Китаю доступа к передовому процессору искусственного интеллекта Nvidia Blackwell, что стало бы большой уступкой с точки зрения национальной безопасности США.

Трамп назвал чип от Nvidia «чрезвычайным» и «опережающим время», отметив, что глава компании Дженсен Хуанг уже демонстрировал ему новую модель в Овальном кабинете.

Акции Nvidia выросли на 8,5% на азиатской платформе Blue Ocean, ожидая дальнейшего роста после открытия американских бирж. Трамп также отметил, что ожидает «большой сделки для обеих стран», которая могла бы облегчить торговые барьеры между США и Китаем.

Reuters пишет, что Nvidia пока не получала разрешения США на продажу чипа Blackwell в Китае, а китайская сторона запретила отправки на свой рынок. Несмотря на это, ранее США разрешили экспорт менее мощной версии ШI-чипов в Китай с 15% долей продаж в пользу правительства США, добавляет Bloomberg.

В Малайзии накануне переговоров США и Китай договорились об общих рамках соглашения, которое позволит отменить ряд пошлин и экспортных ограничений. В обмен США воздержатся от ограничений на программное обеспечение, что бы ограничивало доступ Китая к технологиям, а также согласятся на продажу американской части TikTok консорциуму, сформированному администрацией Трампа, пишет издание.



Американский лидер заверил, что тема Тайваня не будет центральной на встрече: «Я не уверен, что мы вообще будем говорить о Тайване. Возможно, он захочет спросить, но там особенно не о чем говорить». США не планируют менять свою политику в отношении острова, отметили в Bloomberg.

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США вводят 100% пошлины на все товары из Китая и вводят экспортный контроль на критически важное программное обеспечение.

По словам американского лидера, новые торговые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Китай «предпримет дальнейшие агрессивные шаги» в своей торговой политике.

10 октября ВВС сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.