Встреча Трампа и Путина: в Вену прибыли спецслужбы США и России

Спецслужбы США и РФ прибыли в Вену для подготовки встречи Путина и Трампа

В рамках подготовки встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в австрийскую столицу Вену прибыли спецслужбы обеих стран.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, представители спецслужб начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров.

Кроме того, в Вену несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, которые примут участие в подготовке встречи.

По данным издания, встреча Путина и Трампа может состояться 15 июля. Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу Трампа с Путиным.

Встреча американского и российского президентов может состояться раньше саммита НАТО (11-12 июля) и официального визита Трампа в Великобританию (13 июля).

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.