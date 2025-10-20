В российском МИД заявили, что Москва «серьезно готовится» к предстоящей встрече Трампа с Путиным

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты проводят «глубокую и серьезную» подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится в Будапеште.

Об этом Захарова сказала в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

По ее словам, контакт между Трампом и Путиным уже состоялся. Помощник диктатора Юрий Ушаков рассказал участникам подготовительного процесса подробности этого разговора, говорит Захарова.

Пресс-секретарь российского МИД уверяет, что между министрами иностранных дел РФ и Венгрии, которые участвуют в организации встречи, параллельно проводятся консультации.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

19 октября президент Украины заявил, что готов приехать в Будапешт на встречу Трампа с Путиным. Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС.