В российском МИД заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова «не было»

Государственный секретарь США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпур, Малайзия, 10 июля 2025 год (Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS)

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прокомментировал информацию CNN об отложенной встрече госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он утверждает, что нельзя отложить то, о чем «не было договоренности».

Об этом во вторник, 21 октября, сообщило пропагандистское агентство РИА Новости.

Рябков также уверяет, что эта встреча нуждается в подготовке.

Ранее CNN сообщил, что встреча Рубио с Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на «некоторое время». Неизвестно, почему встреча не состоится на этой неделе. Хотя один из источников рассказал, что чиновники «имеют разные ожидания» относительно завершения войны РФ против Украины.

CNN пишет, что пока непонятно, какое влияние окажет отмена встречи на запланированный саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Как отмечал Госдепартамент США, Рубио и Лавров 20 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжение переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

19 октября The Wall Street Journal сообщила, что Рубио возглавит переговорную группу с Россией вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.