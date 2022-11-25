На встречу Путина с «матерями» мобилизованных оккупантов привели единоросок и чиновниц — СМИ 25 ноября, 16:26 На встречу с российским диктатором подобрали сотрудниц провластных структур (Фото:скриншот видео / Mary Ilyushina / Twitter)

На встрече российского диктатора Владимира Путина с «матерями военнослужащих», которые участвуют в полномасштабной войне против Украины, присутствовали представительницы провластных структур.

Как сообщает российское Агентство. Новости, на встрече присутствовала экс-советница главы Хакасии по вопросам внутренней политики Надежда Узунова, которая в 2018 году в ходе региональной избирательной кампании работала на Единую Россию, а сейчас, судя по информации из соцсетей, работает в так называемом Боевом братстве, собирающем гуманитарную помощь оккупантам.



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Другая женщина — Марина Мигунова, член Общественной палаты Орехово-Зуева, основавшая организацию Центр семьи и детского развития Солнечный.

Также журналисты заметили на встрече Ольгу Шигину, которая называет себя режиссером-документалистом и снимает «православное патриотическое кино». Как пишет Агентство, ее сын добровольно принял участие в полномасштабном вторжении страны-агрессора в Украину. Шигина в ноябре участвовала в итоговом форуме Общественной палаты России Сообщество.

На встрече, предположительно, также присутствовала Ирина Тас-Оол, которая в соцсетях пишет, что работает в государственном Центре социальной помощи семье и детям в администрации Каа-Хемского кожууна (района).

По данным чеченских СМИ, с Путиным также встречалась жительница Чечни Жарадат Агуева, один из сыновей которой командует кадыровским батальоном Запад-Ахмат. Журналист The Guardian Эндрю Рот пишет, что второй сын женщины — оккупант-начальник милиции, который угрожал уклонистам от мобилизации, что им не позволят ходить по улицам, если он вернется.

По информации Telegram-канала Можем объяснить, за столом с главой российского режима сидела глава подмосковного исполкома Юлия Белехова, которая в 2016 году не прошла в Госдуму от Единой России. Еще одна участница встречи — замдиректора государственного Центра досуга и спорта Юность и член Отраднинского совета депутатов Ольга Бельцева.



На встрече с «матерями» Путин рассказывал, что якобы «разделяет боль» матерей, чьи сыновья-оккупанты погибли в результате развязанной Россией полномасштабной войны, но не жалеет о начале своей так называемой специальной военной операции, пишет The Guardian.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля страна-террорист потеряла в Украине около 86 150 своих военных, за минувшие сутки — 430. Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники.